Na lipcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Główna stopa – referencyjna – spadła o 0,25 pkt. do 5 proc. Dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych to oczywiście dobra informacja. Sprawdzamy, jakie to, wraz z wcześniejszymi cięciami, przynosi efekty i czego jeszcze można się spodziewać w tym roku.

O ile dotychczas staniały kredyty