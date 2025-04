Przekazaliście państwo właśnie ocenę skutków regulacji ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Na jakim etapie są prace nad ustawą?

Faktycznie, przekazaliśmy do zespołu programowania prac rządu ocenę skutków regulacji (OSR) i teraz czekamy na odpowiedź zespołu. Musimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż proces oceny trwa, szczególnie że jest to zmiana systemowa. Równolegle pracujemy nad zapisami projektu ustawy. OSR zawiera opis funkcjonowania rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także nasze cele i oczekiwane efekty. A oczekujemy sprawiedliwego finansowania gospodarki komunalnej oraz wprowadzenia mechanizmów motywujących przedsiębiorców do ekoprojektowania produktów, gminy do osiągania lepszych efektów w zakresie recyklingu odpadów, a mieszkańców do tego, żeby lepiej segregować odpady.