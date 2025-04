Grupa Santander chce wyjść z Polski, zastąpi ją austriacka Grupa Erste?

Propozycja Grupy Erste zakupu 49 proc. polskiego Santandera to sprytny ruch, by przejąć kontrolę nad bankiem za połowę ceny. Jednocześnie akcjonariusze mniejszościowi nie mieliby tu nic do powiedzenia.