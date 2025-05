Chińczycy dobijają polski przemysł meblarski

Branża meblarska, jeden z eksportowych filarów polskiej gospodarki, z trudem łapie oddech. W ciągu dwóch lat wartość produkcji mebli zmalała o 3 mld zł, w ubiegłym roku o 6 proc. stopniał eksport, kurczy się zatrudnienie. Za to rosną długi: według niepublikowanego jeszcze raportu Krajowego Rejestru Długów (KRD), do którego dotarła „Rzeczpospolita”, niespłacone zadłużenie sektora sięga prawie 130 mln zł. Do tego dochodzi rosnące zadłużenie producentów drewna, które przekroczyło już 100 mln zł. Według analityków KRD może to być sygnałem narastających trudności finansowych w całym łańcuchu dostaw.