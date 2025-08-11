Jak poinformowali „Rzeczpospolitą” czytelnicy, w sklepie Surprise Box w Barcelonie kwitnie handel niechcianymi towarami odesłanymi przez polskich klientów AliExpress. Choć sklep informuje, że oferuje też zwroty z Amazon czy Shein, to jednak w ofercie dominują te z AliExpress. Nie mają usuniętych etykiet, więc jest na nich komplet danych polskich klientów – imiona, nazwiska, adresy aż po numery telefonów.

– Paczki można kupić za 25 euro za 1 kg, im więcej kupujemy, tym cena za kilogram niższa. Są z różnych okresów, wiele z 2024 r. Tylko w niektórych przypadkach podjęto próbę zamazania choć części danych z etykiety – informuje jeden z czytelników.