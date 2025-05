– Ten spadek jest wręcz dramatyczny – twierdzi Tomasz Miłosz, założyciel i prezes e-platformy Giglike, komentując wyniki udostępnionej „Rzeczpospolitej”, tegorocznej trzeciej już edycji badania GIGbarometr zrealizowanego we współpracy z EY Polska. Jak z niego wynika, w tym roku wyraźnie wzrosła ostrożność przedsiębiorstw w podejściu do elastycznego modelu współpracy. Odsetek umów B2B, umów o dzieło czy umów zlecenia z kontraktorami i freelancerami, który jeszcze w zeszłym roku przekraczał nieco 26 proc., teraz skurczył się do niespełna jednej piątej. W dodatku, po raz pierwszy od początku badania (w 2023 r.), więcej pracodawców przewiduje spadek znaczenia elastycznych form współpracy w najbliższych 12 miesiącach (30 proc.) niż jego wzrost (24 proc). Nawet jeśli nadal wiele firm sięga po zewnętrznych pracowników, to z badania wynika, że robią to na mniejszą skalę niż w ostatnich dwóch latach.