Jeszcze do niedawna zawód programisty wskazywano jako ten, który gwarantuje stabilną i dobrze płatną pracę. Dziś programiści są w ścisłej czołówce specjalistów, których nie tylko wspiera, ale też wypiera sztuczna inteligencja.

Widać to m.in. po liczbie ofert pracy w IT na portalach rekrutacyjnych. Teraz ukazuje się ich ok. 30 tys. miesięcznie, czyli niemal o połowę mniej niż w 2022 r., w szczytowym okresie hossy na rynku IT, gdy informatycy, na czele z programistami, mieli co miesiąc do wyboru ponad 60 tys. nowych ofert.