Zielonej mocy potrzebnej do produkcji energii elektrycznej już teraz w ciągu dnia jest zbyt dużo względem polskich potrzeb – ostrzegają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Z ich najnowszych informacji, z końca maja, wynika, że łączna moc instalacji OZE już przyłączonych do sieci (obecnie to ok. 34 GW) oraz wydanych warunków przyłączenia i podpisanych umów wynosi ponad 125,2 GW.

Za dużo mocy ze źródeł odnawialnych