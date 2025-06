„Rzeczpospolita” dotarła do najnowszego raportu Keralla Research, Instytutu Badań Opinii Firm, „Skaner MŚP 2Q2025”, którego partnerem merytorycznym jest firma ubezpieczeniowa Warta. I choć opisywani w nim przedsiębiorcy wskazują na wiele zagrożeń czyhających na ich firmy, to jednak ich nastrój wyraźnie poprawił się nie tylko w stosunku do wcześniejszych kwartałów.

Nadzieja na poprawę w biznesie