Najnowsze badania pokazują, że wysyp rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji to nowe ryzyko, z którym muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Jedna na dziesięć aplikacji AI zagraża bezpieczeństwu firmowych danych. To olbrzymie wyzwanie, bo – jak alarmują analitycy Palo Alto Networks – aplikacje AI wprowadzane są często do środowisk pracy bez zgody lub nadzoru działów IT. Efekt? W 2025 r. średnia miesięczna liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem danych podczas korzystania z nieautoryzowanych narzędzi tego typu wzrosła aż dwuipółkrotnie.