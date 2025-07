Rosnący udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji prądu w Polsce zmusza Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) do ułożenia rynku energii niemal na nowo. Pretekstem do przedstawienia rekomendowanych zmian w prawie i zbioru dobrych praktyk okazał się kwietniowy blackout w Hiszpanii. Wstępne wnioski płynące z Półwyspu Iberyjskiego zaowocowały przygotowaniem przez PSE kierowane przez Grzegorza Onichimowskiego „pakietu antyblackoutowego”, z poparciem rządowego pełnomocnika ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciecha Wrochny. Dokument został już zaakceptowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i skierowany do konsultacji.