Trzęsienie ziemi w e-handlu. Tak boty „kradną” klientów

AI odbierze sklepom internetowym nawet 70 proc. dotychczasowego ruchu – alarmują eksperci. Szukający produktów w sieci coraz rzadziej klikają w linki w wyszukiwarce, zdając się na rekomendacje ChataGPT czy Gemini.

Publikacja: 23.09.2025 04:02

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe?
  • Co oznacza nowa era "zero-click"?
  • Jak firmy e-commerce muszą dostosować swoje treści do algorytmów AI?
  • Kto zyska, a kto straci na zmianach będących efektem wdrożenia przez Google AI Overviews?
W internecie nastała nowa era, którą już określa się mianem „zero-click”. Czasy, w których internauci polegali na wynikach wyszukiwarek przechodzą do historii, a pałeczkę przejmują popularne chatboty – to one stają się teraz głównymi dostawcami informacji o markach, firmach czy produktach. I to one mają coraz większy wpływ na to, jaki sklep czy towar zostanie nam zaoferowany. 

– AI zmienia sposób, jak konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Zamiast samodzielnie przeglądać wyniki wyszukiwania, otrzymują gotową rekomendację dopasowaną do ich potrzeb. W efekcie to algorytmy zaczynają decydować, które produkty i sklepy znajdą się w centrum uwagi – podkreśla Justyna Walo, z ITDS, firmy z branży IT, członkini branżowej izby AI Chamber.

