W internecie nastała nowa era, którą już określa się mianem „zero-click”. Czasy, w których internauci polegali na wynikach wyszukiwarek przechodzą do historii, a pałeczkę przejmują popularne chatboty – to one stają się teraz głównymi dostawcami informacji o markach, firmach czy produktach. I to one mają coraz większy wpływ na to, jaki sklep czy towar zostanie nam zaoferowany.

– AI zmienia sposób, jak konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Zamiast samodzielnie przeglądać wyniki wyszukiwania, otrzymują gotową rekomendację dopasowaną do ich potrzeb. W efekcie to algorytmy zaczynają decydować, które produkty i sklepy znajdą się w centrum uwagi – podkreśla Justyna Walo, z ITDS, firmy z branży IT, członkini branżowej izby AI Chamber.