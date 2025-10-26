Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Era „ciemnych fabryk”. AI bierze się za produkcję

Przemysł przyszłości to zakłady bez ludzi, oświetlenia, ale z robotami, sztuczną inteligencją oraz z dużymi oszczędnościami i zwiększoną produktywnością. Ta rewolucja już ruszyła i zbiera „żniwo”.

Publikacja: 26.10.2025 00:00

Era „ciemnych fabryk”. AI bierze się za produkcję

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Dark factories (z ang. ciemne fabryki) – tak przyjęło się nazywać w pełni zautomatyzowane zakłady produkcyjne, które coraz częściej zaczynają się pojawiać na przemysłowej mapie świata, szczególnie w Azji. Działają już bez udziału człowieka, bo wykorzystują zaawansowane technologie, jak robotyka, AI i internet rzeczy (IoT), co pozwala prowadzić procesy produkcyjne w trybie całodobowym, przez siedem dni w tygodniu. Większa wydajność to tylko jedna z zalet nowego trendu, druga to generowane oszczędności w użyciu energii elektrycznej. Nazwa „ciemnych fabryk” nie wzięła się z przypadku, właściciele fabryk gaszą bowiem światło i zwalniają pracowników. Zakłady pełne robotów nie potrzebują oświetlenia.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Branża IT z większym optymizmem, lecz nadal tnie zatrudnienie
Raporty ekonomiczne
Branża IT z większym optymizmem, lecz nadal tnie zatrudnienie
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Kawa i hot-dogi robią swoje. Choć w dyskontach ruch rośnie, to mogą się bać
Raporty ekonomiczne
Kawa i hot-dogi robią swoje. Choć w dyskontach ruch rośnie, to mogą się bać
Dane z gospodarki za wrzesień dały raczej pozytywne sygnały
Raporty ekonomiczne
Koniunktura w polskiej gospodarce na ścieżce mozolnej poprawy
Boom inwestycji publicznych. Ale liczy się jakość, a nie ilość
Raporty ekonomiczne
Boom inwestycji publicznych. Ale liczy się jakość, a nie ilość
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Polska chce inwestować w zbrojeniówkę z unijnych pożyczek. Nowy plan MAP
Raporty ekonomiczne
UE pożyczy nam na inwestycje w zbrojeniówkę? Jest nowy pomysł
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama