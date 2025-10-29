Rzeczpospolita
Atom w Koninie, czyli Grupa Polsat wabi inwestorów

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin ogłosi, że chce być w grze o energetykę jądrową – wynika z naszych informacji. – To próba wzbudzenia zainteresowania cennym aktywem – ocenia analityk.

Publikacja: 29.10.2025 04:07

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są plany Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin w zakresie energetyki jądrowej?
  • Jakie znaczenie ma lokalizacja dla potencjalnej budowy elektrowni atomowej?
  • Jakie są możliwe scenariusze dla inwestycji nuklearnych w ZE PAK?
  • Co wpływa na wartość rynkową aktywów ZE PAK pod projekty jądrowe?
  • Jakie jest zaangażowanie Cyfrowego Polsatu w projekty energetyczne grupy ZE PAK?
  • Dlaczego technologia SMR jest istotna w kontekście przyszłych inwestycji energetycznych?
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, czyli niewielka na tle sektora energetycznego w kraju spółka należąca do imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza, sprzedała udziały w spółce projektowej PAK PGE Energia Jądrowa na rzecz PGE. Czy po tym ruchu ma jeszcze czego szukać w energetyce jądrowej? Według naszych informacji wkrótce ogłosi, że atom nadal ją interesuje. 

Analityk: PAK ma cenne aktywo 

