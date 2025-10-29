Aktualizacja: 29.10.2025 10:25 Publikacja: 29.10.2025 04:07
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin
Foto: materiały prasowe
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, czyli niewielka na tle sektora energetycznego w kraju spółka należąca do imperium zbudowanego przez Zygmunta Solorza, sprzedała udziały w spółce projektowej PAK PGE Energia Jądrowa na rzecz PGE. Czy po tym ruchu ma jeszcze czego szukać w energetyce jądrowej? Według naszych informacji wkrótce ogłosi, że atom nadal ją interesuje.
