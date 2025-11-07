Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Polskie firmy tracą specjalistów przez nowe przepisy migracyjne

Zaostrzenie procedur migracyjnych, które miało zwalczyć patologie w legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, uderza też rykoszetem w legalnie działające firmy. Coraz trudniej jest im ściągnąć z zagranicy deficytowych fachowców i specjalistów.

Publikacja: 07.11.2025 04:02

Polskie firmy tracą specjalistów przez nowe przepisy migracyjne

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak zaostrzenie procedur migracyjnych wpłynęło na polskie firmy?
  • Dlaczego uzyskanie wiz pracowniczych stało się tak trudne dla obcokrajowców?
  • Jakie wyzwania napotykają przedsiębiorstwa w kontekście relokacji pracowników?
  • Jak polskie firmy próbują obejść urzędowe bariery związane z zatrudnianiem cudzoziemców?
Pozostało jeszcze 97% artykułu

– Nie mamy wyjścia – musimy się wspomagać pracownikami z Dalekiego Wschodu i Ameryki Południowej – mówi „Rzeczpospolitej” Michał Urzynicok, współwłaściciel firmy Zelkot, która specjalizuje się w produkcji i serwisie kotłów energetycznych. Fachowcy z zagranicy, w tym spawacze, monterzy, operatorzy obrabiarek i pras z Filipin, Indii i Tajlandii stanowią już jedną trzecią spośród 320 pracowników Zelkotu. Spółka zatrudnia cudzoziemców od 2021 r., gdy w regionie nasilił się deficyt fachowców. Szefowie Zelkotu sami jeżdżą do Azji, by przetestować i wybrać najlepszych spośród kandydatów zrekrutowanych przez lokalne agencje pracy. Jednak ostatnio nie mogą ich ściągnąć do Polski, bo uzyskanie wizy dla pracowników z Azji graniczy z cudem. Cudzoziemcy po kilkanaście miesięcy czekają na wizowy slot, czyli termin rozmowy z konsulem, a część z nich w ogóle rezygnuje z przyjazdu do Polski i szuka pracy w innych krajach.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Państwo chce wspomagać budowę domów studenckich
Raporty ekonomiczne
Państwo chce wspomagać budowę domów studenckich
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Raporty ekonomiczne
Po co nam dwie ustawy regulujące najem krótkoterminowy?
Drewno coraz droższe, eksport słabnie. Kryzys w przemyśle drzewnym się pogłębia
Raporty ekonomiczne
Drewno coraz droższe, eksport słabnie. Kryzys w przemyśle drzewnym się pogłębia
Sklepy zapłacą miliardy. Rząd wprowadza kosztowne zmiany dla handlu
Raporty ekonomiczne
Sklepy zapłacą miliardy. Rząd wprowadza kosztowne zmiany dla handlu
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Polska w obliczu obniżki perspektywy ratingu. Słaby popyt na pracę. Prognozy gospodarcze „Rz”
Raporty ekonomiczne
Polska w obliczu obniżki perspektywy ratingu. Słaby popyt na pracę. Prognozy gospodarcze „Rz”
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie