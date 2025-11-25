Zagrożenie ze strony Rosji i narastająca skala niewypłacalności pogarszają perspektywy polskiego biznesu. Z najnowszego raportu BIG InfoMonitor, do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że 26 proc. badanych firm obawia się upadłości lub zawieszenia działalności w 2026 r. Na taki scenariusz najczęściej wskazują przedstawiciele przemysłu, handlu i budownictwa. To zarazem sektory gospodarki z największymi niespłaconymi długami: na koniec trzeciego kwartału ich zaległości sięgały kolejno 8,9 mld zł, 7,5 mld zł i 5,8 mld zł, a ich łączna wartość (22,2 mld zł) stanowiła prawie połowę sumy zaległego zadłużenia wszystkich firm w Polsce odnotowanego w BIG InfoMonitor oraz w BIK, wynoszącego 45,2 mld zł.