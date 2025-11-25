Reklama
Co czwarta firma boi się, że w 2026 roku upadnie

Następstwa nasilającej się wojny hybrydowej z Rosją mogą odciąć polskich przedsiębiorców zarówno od rynków zbytu, jak i dostawców.

Publikacja: 25.11.2025 04:07

Foto: Bloomberg

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie obawy mają polskie firmy dotyczące ich działalności w 2026 roku?
  • Jakie są główne czynniki osłabiające kondycję ekonomiczną polskich przedsiębiorstw?
  • Jak problemy finansowe w Niemczech mogą wpłynąć na polski biznes?
  • Jakie skutki może przynieść wzrost ceł wynikający z polityki handlowej USA?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Zagrożenie ze strony Rosji i narastająca skala niewypłacalności pogarszają perspektywy polskiego biznesu. Z najnowszego raportu BIG InfoMonitor, do którego dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że 26 proc. badanych firm obawia się upadłości lub zawieszenia działalności w 2026 r. Na taki scenariusz najczęściej wskazują przedstawiciele przemysłu, handlu i budownictwa. To zarazem sektory gospodarki z największymi niespłaconymi długami: na koniec trzeciego kwartału ich zaległości sięgały kolejno 8,9 mld zł, 7,5 mld zł i 5,8 mld zł, a ich łączna wartość (22,2 mld zł) stanowiła prawie połowę sumy zaległego zadłużenia wszystkich firm w Polsce odnotowanego w BIG InfoMonitor oraz w BIK, wynoszącego 45,2 mld zł.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

