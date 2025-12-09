Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne oraz motoryzacja – w tych dwóch sektorach największy odsetek, bo aż połowa pracodawców zamierza w I kwartale 2026 r. zwiększyć liczbę pracowników, przy niewielkim udziale firm planujących cięcia kadrowe. Łącznie 36 proc. badanych firm nastawia się na wzrost zatrudnienia w pierwszych miesiącach nowego roku, podczas gdy 13 proc. planuje je ograniczyć – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, który podsumowuje wyniki badania ponad 500 firm w Polsce. Wyraźną przewagę przedsiębiorstw, które w pierwszych miesiącach nowego roku będą tworzyć nowe miejsca pracy i zwiększać zatrudnienie nad tymi, które planują jego redukcję, widać zresztą w każdym z 11 sektorów.