W 2026 r. szykuje się odbicie w rekrutacjach, choć już nie masowe

Wśród przedsiębiorstw planujących wzrost zatrudnienia w pierwszych miesiącach nowego roku są głównie średnie i większe firmy, które będą szukać ściśle określonych kompetencji.

Publikacja: 09.12.2025 04:02

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przewidywania dla rynku rekrutacji w 2026 roku?
  • W jakich sektorach przedsiębiorstwa planują największe wzrosty zatrudnienia?
  • Jakie umiejętności będą najbardziej poszukiwane przez firmy?
  • Dlaczego duże przedsiębiorstwa częściej planują zwiększanie zatrudnienia?
Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne oraz motoryzacja – w tych dwóch sektorach największy odsetek, bo aż połowa pracodawców zamierza w I kwartale 2026 r. zwiększyć liczbę pracowników, przy niewielkim udziale firm planujących cięcia kadrowe. Łącznie 36 proc. badanych firm nastawia się na wzrost zatrudnienia w pierwszych miesiącach nowego roku, podczas gdy 13 proc. planuje je ograniczyć – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej” najnowszego barometru agencji zatrudnienia ManpowerGroup, który podsumowuje wyniki badania ponad 500 firm w Polsce. Wyraźną przewagę przedsiębiorstw, które w pierwszych miesiącach nowego roku będą tworzyć nowe miejsca pracy i zwiększać zatrudnienie nad tymi, które planują jego redukcję, widać zresztą w każdym z 11 sektorów.

