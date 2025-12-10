Rzeczpospolita
Kierowcy wrócili na czoło listy najbardziej deficytowych zawodów. Kogo jeszcze szukają firmy?

Malejący w ostatnich trzech latach niedobór fachowców i specjalistów spadnie jeszcze w 2026 roku do 17 zawodów, czyli do najniższego poziomu od 12 lat.

Publikacja: 10.12.2025 05:01

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zawody będą najbardziej deficytowe w Polsce w 2026 roku?
  • Co powoduje niedobór kierowców w branży transportowej?
  • Dlaczego deficyt w zawodach medycznych będzie się pogłębiał?
  • Jakie czynniki demograficzne i technologiczne wpływają na rynek pracy?
Kierowcy ciężarówek i TIR-ów (ciągników siodłowych), lekarze oraz psycholodzy i terapeuci otwierają listę 17 zawodów, które w 2026 r. będą deficytowe w skali całego kraju. Będzie ich o sześć mniej niż w mijającym roku – wynika z najnowszej edycji Barometru Zawodów – prognozy, którą od kilkunastu lat opracowuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według tej prognozy, 2026 r. będzie kolejnym już rokiem równoważenia podaży i popytu na rynku pracy. Odsetek zawodów, w których popyt na pracę i podaż kandydatów będą się bilansować, wzrośnie do prawie 90 proc. (wśród 168 analizowanych). Będzie więc najwyższy w historii barometru, czyli od 2016 r.

