Będzie więcej pieniędzy na budowę szybkich dróg. Ale kontrakty przyniosą straty

Kwoty na inwestycje rosną. Ale bez zwiększenia waloryzacji, duża część realizowanych kontraktów przyniesie straty – ostrzega branża budowlana.

Publikacja: 14.01.2026 04:04

Blisko 20 mld zł chce wydać w 2026 r. na inwestycje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Adam Woźniak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Ile pieniędzy planuje przeznaczyć GDDKiA na inwestycje drogowe w 2026 roku?
  • Jakie zmiany w długości nowych tras przewiduje się na najbliższe lata?
  • Jakie wyzwania dla sektora budowlanego związane są z waloryzacją kontraktów?
  • W jaki sposób zimowe warunki pogodowe wpływają na realizację projektów drogowych?
  • Jakie inwestycje drogowe zostaną zakończone do 2026 roku?
  • Kto obecnie dominuje na polskim rynku budowy dróg i jak wpływa to na sytuację konkurencyjną?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Blisko 20 mld zł chce wydać w 2026 r. na inwestycje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). – Kwota ta będzie uwzględniała zarówno realizację nowych dróg, jak również inwestycje w istniejącą sieć – poinformował „Rzeczpospolitą” Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. To więcej niż w poprzednich pięciu latach, gdy na inwestycje przeznaczano średnio 16,5 mld zł rocznie – od 15,1 mld zł w 2022 r. do 18,9 mld zł w 2024 r. Ten 20‑miliardowy poziom inwestycji ma być utrzymany nie krócej niż do 2030 r. Natomiast rosnąć będą nakłady na utrzymanie sieci, które w 2026 r. sięgną co najmniej 2,9 mld zł. – Z jednej strony przybywa nowych dróg, które musimy utrzymywać, a z drugiej strony istniejąca infrastruktura wymaga nakładów na zachowanie jej w odpowiednim standardzie – wyjaśnia Piechowiak.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

e-Wydanie