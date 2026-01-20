Najnowsze statystyki pokazują, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to technologie, które napędzają już prawie 2/3 innowacyjnych firm w sektorze zdrowia. Takich młodych firm, rozwijających nowatorskie projekty mamy w kraju kilkaset – w sumie spółki z tzw. branży medtech lub healthtech stanowią ok. 14 proc. wszystkich polskich start-upów. A to sprawia, że jest to druga (po AI/deeptech) najczęściej wskazywana specjalizacja. Biorąc pod uwagę, że tych bardziej dojrzałych spółek – jak wskazuje raport „Top Disruptors in Healthcare”, opracowany przez Polską Federację Szpitali i Koalicję AI w Zdrowiu – jest niemal 150, można mówić o znacznym potencjale unowocześnienia opieki medycznej.