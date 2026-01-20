Rzeczpospolita
Przełom w ochronie zdrowia? Polskie start-upy stawiają na AI

Rodzime medtechy rosną w siłę, a dzięki AI start-upy mają potencjał unowocześnić opiekę medyczną. Technologie rozwijane przez start-upy to m.in. lek na braki specjalistów i problemy z dostępnością świadczeń.

Publikacja: 20.01.2026 04:05

Przełom w ochronie zdrowia? Polskie start-upy stawiają na AI

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie technologie rozwijają polskie start-upy medyczne?
  • Jakie znaczenie ma sztuczna inteligencja dla sektora zdrowia w Polsce?
  • Jakie zmiany zachodzą w polskiej branży medtech?
Najnowsze statystyki pokazują, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to technologie, które napędzają już prawie 2/3 innowacyjnych firm w sektorze zdrowia. Takich młodych firm, rozwijających nowatorskie projekty mamy w kraju kilkaset – w sumie spółki z tzw. branży medtech lub healthtech stanowią ok. 14 proc. wszystkich polskich start-upów. A to sprawia, że jest to druga (po AI/deeptech) najczęściej wskazywana specjalizacja. Biorąc pod uwagę, że tych bardziej dojrzałych spółek – jak wskazuje raport „Top Disruptors in Healthcare”, opracowany przez Polską Federację Szpitali i Koalicję AI w Zdrowiu – jest niemal 150, można mówić o znacznym potencjale unowocześnienia opieki medycznej.

