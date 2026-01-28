Rok 2025 był kolejnym z rzędu, kiedy trudna koniunktura na rynku wymusza na sieciach handlowych organizowanie coraz większej liczby akcji promocyjnych. W efekcie było ich więcej 13,1 proc. niż w 2024 r., choć już wówczas ich liczba wzrosła o 12,5 proc. r/r – wynika z badania UCE Research, Hiper-Com Poland i Shopfully, którego wyniki „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Analiza powstała w oparciu o badanie ponad 2,5 mln promocji, nie tylko w sklepach spożywczych, ale również w marketach budowlanych czy sprzedających elektronikę. Dane potwierdzają, że sklepy muszą walczyć o uwagę konsumentów ograniczających zakupy, a najprościej można to robić właśnie za pomocą cen.