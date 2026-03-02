Niemal 70 tys. mieszkań oferują deweloperzy na siedmiu największych rynkach. To rekord. Niemal 14 tys. to lokale w blokach, których budowa już się zakończyła – podaje firma doradcza JLL. Wzrost liczby gotowych mieszkań w ofercie odnotowano na wszystkich rynkach.

Jak mówi Kazimierz Kirejczyk, ekspert JLL, w relacji kwartał do kwartału w większości miast ten wzrost wynosił 20-40 proc. Największy kwartalny skok – o 68 proc. i 135 proc. – nastąpił w Krakowie i Katowicach. – Takie skoki można uznać za gwałtowne – komentuje Kirejczyk. – Szukając powodu tych zmian, należy się cofnąć do przełomu lat 2023-24. Deweloperzy wprowadzili wtedy do sprzedaży sporo nowych lokali, głównie ze względu na „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Przygotowywali się też na jego następcę – program „Mieszkanie na start”. Budowa tych mieszkań właśnie się kończy i jakaś ich część nadal pozostaje w ofercie.