Kilka lat na sprzedaż mieszkań. Ukryta wojna o kupujących?

Oferta mieszkań w Katowicach może się wyprzedawać nawet pięć lat, w Łodzi – ok. dwóch. Nadciąga trzęsienie ziemi?

Publikacja: 02.03.2026 04:20

Mieszkania w Katowicach i Łodzi czekają latami na chętnych

Mieszkania w Katowicach i Łodzi czekają latami na chętnych

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost liczby gotowych mieszkań w ofercie deweloperów
  • Gdzie mieszkania sprzedają się najdłużej
  • Jakie są prognozy dla rynku pierwotnego
  • Jak deweloperzy dostosowują strategie do sytuacji rynkowej
  • W jaki sposób rynek pierwotny wpływa na sytuację na rynku wtórnym nieruchomości
Niemal 70 tys. mieszkań oferują deweloperzy na siedmiu największych rynkach. To rekord. Niemal 14 tys. to lokale w blokach, których budowa już się zakończyła – podaje firma doradcza JLL. Wzrost liczby gotowych mieszkań w ofercie odnotowano na wszystkich rynkach.

Jak mówi Kazimierz Kirejczyk, ekspert JLL, w relacji kwartał do kwartału w większości miast ten wzrost wynosił 20-40 proc. Największy kwartalny skok – o 68 proc. i 135 proc. – nastąpił w Krakowie i Katowicach. – Takie skoki można uznać za gwałtowne – komentuje Kirejczyk. – Szukając powodu tych zmian, należy się cofnąć do przełomu lat 2023-24. Deweloperzy wprowadzili wtedy do sprzedaży sporo nowych lokali, głównie ze względu na „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Przygotowywali się też na jego następcę – program „Mieszkanie na start”. Budowa tych mieszkań właśnie się kończy i jakaś ich część nadal pozostaje w ofercie.

