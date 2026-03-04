W opinii zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), obecny system przyłączania do sieci elektroenergetycznej stał się dysfunkcyjny. Głównym wyzwaniem jest ogromna liczba składanych wniosków i wydanych warunków przyłączenia, z których tylko niewielka część ma realne szanse na realizację. Operatorzy wydali warunki przyłączenia dla ok. 150 GW nowych źródeł OZE i 100 GW magazynów energii, co znacznie przekracza obecną moc zainstalowaną w krajowym systemie elektroenergetycznym (ok. 70 GW, wobec zapotrzebowania szczytowego netto 27,7 GW i średniego zapotrzebowania ok. 19 GW). Mocy na nowe instalacje nie ma, a realizacja warunków przyłączenia idzie zbyt wolno i są często przedmiotem handlu, co utrudniać ma – w opinii Ministerstwa Energii, które przygotowało ustawę – budowę nowych źródeł OZE.