Branża OZE nie składa broni i pokazuje ekspertyzy przeciwko ustawie sieciowej

Losy kluczowej ustawy dla uporządkowania transformacji energetycznej w Polsce będą rozstrzygały się w Pałacu Prezydenckim. Jeszcze w tym tygodniu przyjmie są Senat. Ewentualne poprawki, które pojawią się podczas prac Izby Wyższej, mogą zdecydować jaką decyzję podejmie głowa państwa.

Publikacja: 04.03.2026 04:35

150 GW „na papierze” i walka o miliardy. OZE kontra ustawa sieciowa

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak przebiegają prace nad kluczową ustawą o transformacji energetycznej w Pałacu Prezydenckim?
  • Dlaczego obecny system przyłączania do sieci elektroenergetycznej jest uznawany za dysfunkcyjny?
  • Jakie są konsekwencje nowej ustawy dla małych i średnich deweloperów branży OZE?
  • Dlaczego zmieniło się stanowisko PiS w sprawie ustawy o transformacji energetycznej?
  • Jakie argumenty prawne i ekspertyzy prezentują obie strony konfliktu o ustawę OZE?
  • Co mówią instytucje i operatorzy o wydanych warunkach przyłączenia oraz ewentualnych zmianach prawnych?
W opinii zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), obecny system przyłączania do sieci elektroenergetycznej stał się dysfunkcyjny. Głównym wyzwaniem jest ogromna liczba składanych wniosków i wydanych warunków przyłączenia, z których tylko niewielka część ma realne szanse na realizację. Operatorzy wydali warunki przyłączenia dla ok. 150 GW nowych źródeł OZE i 100 GW magazynów energii, co znacznie przekracza obecną moc zainstalowaną w krajowym systemie elektroenergetycznym (ok. 70 GW, wobec zapotrzebowania szczytowego netto 27,7 GW i średniego zapotrzebowania ok. 19 GW). Mocy na nowe instalacje nie ma, a realizacja warunków przyłączenia idzie zbyt wolno i są często przedmiotem handlu, co utrudniać ma – w opinii Ministerstwa Energii, które przygotowało ustawę – budowę nowych źródeł OZE.

