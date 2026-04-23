Drogie paliwa zwiększają zainteresowanie samochodami elektrycznymi. Jak podaje Instytut Samar, w marcu udział elektryków w rejestracjach nowych samochodów osobowych wzrósł do poziomu 5,3 proc. Ma to zwiastować odbicie rynkowe tego segmentu po spadkach w poprzednich miesiącach, związanych z zakończeniem programu NaszEauto (w lutym udział ten wyniósł 3,9 proc.).

Popyt na auta bateryjne rośnie także na rynku wtórnym. Według analiz Otomoto, w marcu 2026 r. liczba wyświetleń ofert aut z napędem zeroemisyjnym wzrosła o 68 proc. miesiąc do miesiąca. Zarazem udział ofert z silnikiem diesla spadł o 1 pkt proc., ustępując miejsca hybrydom, których udział wzrósł łącznie o 1,5 pkt proc.