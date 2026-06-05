Rzeczpospolita
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Chińskie samochody zdobyły już 12 proc. rynku. W 2027 r. może być jeszcze więcej

Chińskie marki samochodowe błyskawicznie zwiększają udział w polskim rynku. W pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. odpowiadały za ponad 12 proc. sprzedaży nowych aut osobowych, w 2027 r. może to być już 20 proc. Wchodzą też na rynek aut luksusowych

Publikacja: 05.06.2026 04:07

Chińskie auta podbijają Polskę. Europejskie marki tracą klientów

Chińskie auta podbijają Polskę. Europejskie marki tracą klientów

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką część polskiego rynku zdobyli już chińscy producenci i które marki wyprzedzają europejską konkurencję.
  • O ile pogłębiła się różnica cenowa między autami z Chin a ich europejskimi odpowiednikami.
  • Dlaczego chińskie koncerny zmieniają strategię i coraz odważniej wkraczają do segmentu aut luksusowych.
  • Z jakimi wyzwaniami, takimi jak spadek wartości i sieć serwisowa, mierzą się właściciele chińskich samochodów.
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Samochody z Chin coraz szerszym strumieniem wlewają się na polski rynek. Jeśli w 2024 r. ich udział w sprzedaży nowych samochodów osobowych wynosił 1,9 proc., to w pierwszych pięciu miesiącach 2026 r. przekroczył 12 proc., a w samym maju doszedł już do 14,6 proc. – Prognozy wskazują, że w przyszłym roku ich udział w polskim rynku może wynieść nawet 20 proc. – mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Samar.

Auta, o których 3-4 lata temu mało kto słyszał, dziś przebijają popularnością marki, które przez dekady budowały europejską motoryzację. Chińska Omoda, która według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) w całym 2024 r. znalazła klientów na niewiele ponad tysiąc aut, tylko pomiędzy styczniem a majem 2026 r. sprzedała ich przeszło pięciokrotnie więcej i teraz wyprzedza m.in. Peugeota, Nissana, Opla, Fiata i Citroena. Równie szybko zdobywa klientów siostrzana marka Jaecoo, której charakterystyczne kanciaste SUV-y, inspirowane wyglądem Range Rovera, sprzedały się w tym roku w liczbie prawie 2,9 tys. sztuk w porównaniu do pięciuset aut w całym 2024 r. Liderem wśród „chińczyków” jest jednak MG – marka wywodząca się z Wielkiej Brytanii, którą część kupujących początkowo z Chinami wcale nie kojarzy, a która po pięciu miesiącach tego roku zajmuje 13. miejsce w liczbie rejestracji (7,2 tys.). Sprzedaż zwiększają także BYD i Chery, ten pierwszy o 223 proc. r/r do prawie 4 tys. sztuk. Liczącym się graczem jest BAIC (ponad 2 tys. sprzedanych w tym roku aut), pozostałe marki rejestrują znacznie mniej.

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