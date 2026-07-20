Mieszkań na wynajem nie brakuje. W czerwcu w 17 analizowanych przez Rentier.io miastach pojawiło się 33,1 tys. nowych unikatowych ofert lokali, o 4,5 proc. więcej niż w maju i aż o 30,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Pula aktywnych ogłoszeń wzrosła do 66,7 tys. – o 4,3 proc. miesięcznie i o 26,7 proc. rocznie.

– W II kwartale liczba ofert wyniosła zaś 82,8 tys., o 22,5 proc. więcej niż w I kwartale i o 24,7 proc. więcej niż rok wcześniej – podaje Anton Bubiel, prezes Rentier.io. – Najemcy mieli więc większy wybór niż miesiąc temu, kwartał temu, a szczególnie niż rok wcześniej.