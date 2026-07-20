Rzeczpospolita
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Jeszcze więcej mieszkań na wynajem. Do oferty trafiają lokale oferowane wcześniej „na doby”

Najemcy mają dziś największy wybór mieszkań i najsilniejszą pozycję od kilku lat. Do oferty najmu długoterminowego zaczynają trafiać lokale oferowane dotąd na doby. W niektórych miejscach czynsze mogą spadać.

Publikacja: 20.07.2026 04:03

Jeszcze więcej mieszkań na wynajem. Do oferty trafiają lokale oferowane wcześniej „na doby”

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak duży wybór mają szukający mieszkań na wynajem
  • Które regulacje prawne sprawiają, że na rynek trafia coraz więcej lokali z najmu krótkoterminowego
  • Ile wynoszą stawki najmu mieszkań w poszczególnych miastach
  • Jakie mieszkania i w których miastach przynoszą dają najwyższą rentowność z najmu
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Mieszkań na wynajem nie brakuje. W czerwcu w 17 analizowanych przez Rentier.io miastach pojawiło się 33,1 tys. nowych unikatowych ofert lokali, o 4,5 proc. więcej niż w maju i aż o 30,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Pula aktywnych ogłoszeń wzrosła do 66,7 tys. – o 4,3 proc. miesięcznie i o 26,7 proc. rocznie.

– W II kwartale liczba ofert wyniosła zaś 82,8 tys., o 22,5 proc. więcej niż w I kwartale i o 24,7 proc. więcej niż rok wcześniej – podaje Anton Bubiel, prezes Rentier.io. – Najemcy mieli więc większy wybór niż miesiąc temu, kwartał temu, a szczególnie niż rok wcześniej.

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