Branża technologii informatycznych i komputerowych nad Wisłą rozgrzana jest do czerwoności – biznesy powstają tu jeden po drugim, a kołem zamachowym okazuje się być AI. Z najnowszych danych przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” wynika, że firm związanych z segmentem sztucznej inteligencji jest już w Polsce ponad 19 tys. To już co dwunasta firma działająca na rodzimym rynku IT. Przy tym liczba biznesów AI w I półroczu wzrosła aż o blisko połowę.