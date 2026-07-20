AI nakręca boom na rynku IT. Przybywa biznesów, ale i rosną długi
Tylko w pierwszym półroczu liczba firm związanych z AI wzrosła w Polsce o ponad 6 tys., czyli o blisko połowę. To już prawdziwy wysyp: średnio powstają 34 takie biznesy dziennie. Nakręca to cały rynek IT, który bije rekordy, ale coraz bardziej się zadłuża.
Jak sztuczna inteligencja stała się kołem zamachowym dla polskiego sektora IT.
Skąd bierze się rekordowe zadłużenie branży mimo panującej hossy.
O jakie kompetencje pracodawcy walczą najmocniej i gdzie najszybciej rosną wynagrodzenia.
Dlaczego dynamiczny rozwój AI staje się paradoksalnie coraz większym wyzwaniem.
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Branża technologii informatycznych i komputerowych nad Wisłą rozgrzana jest do czerwoności – biznesy powstają tu jeden po drugim, a kołem zamachowym okazuje się być AI. Z najnowszych danych przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” wynika, że firm związanych z segmentem sztucznej inteligencji jest już w Polsce ponad 19 tys. To już co dwunasta firma działająca na rodzimym rynku IT. Przy tym liczba biznesów AI w I półroczu wzrosła aż o blisko połowę.
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