Rzeczpospolita
PRO
Reklama

AI nakręca boom na rynku IT. Przybywa biznesów, ale i rosną długi

Tylko w pierwszym półroczu liczba firm związanych z AI wzrosła w Polsce o ponad 6 tys., czyli o blisko połowę. To już prawdziwy wysyp: średnio powstają 34 takie biznesy dziennie. Nakręca to cały rynek IT, który bije rekordy, ale coraz bardziej się zadłuża.

Publikacja: 20.07.2026 04:02

AI nakręca boom na rynku IT. Przybywa biznesów, ale i rosną długi

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak sztuczna inteligencja stała się kołem zamachowym dla polskiego sektora IT.
  • Skąd bierze się rekordowe zadłużenie branży mimo panującej hossy.
  • O jakie kompetencje pracodawcy walczą najmocniej i gdzie najszybciej rosną wynagrodzenia.
  • Dlaczego dynamiczny rozwój AI staje się paradoksalnie coraz większym wyzwaniem.
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Branża technologii informatycznych i komputerowych nad Wisłą rozgrzana jest do czerwoności – biznesy powstają tu jeden po drugim, a kołem zamachowym okazuje się być AI. Z najnowszych danych przygotowanych dla „Rzeczpospolitej” wynika, że firm związanych z segmentem sztucznej inteligencji jest już w Polsce ponad 19 tys. To już co dwunasta firma działająca na rodzimym rynku IT. Przy tym liczba biznesów AI w I półroczu wzrosła aż o blisko połowę.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama