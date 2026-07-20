Jest 19 zawodów, w których panowie stanowią przynajmniej 98 proc. – skala koncentracji jest wyższa niż w przypadku tak sfeminizowanych profesji (7). Ponad połowa „męskich” jest powiązana z budownictwem. Mężczyźni dominują przede wszystkim w zawodach związanych z branżą budowlaną, górniczą, transportową i rolniczą. Do najbardziej sfeminizowanych należą związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną i wczesną edukacją.

Tak wynika z niedawno opublikowanego eksperymentalnego badania GUS na temat zróżnicowania zawodów na rynku pracy w Polsce. Badanie przeprowadzono korzystając z rejestrów administracyjnych, w tym z kodów ubezpieczenia z ZUS czy kodów zawodów, wykorzystano identyfikatory NIP, REGON. Analiza zawiera informacje na temat profesji 14,1 mln pracujących w gospodarce narodowej oraz 1,4 mln osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych (według stanu na koniec 2024 r.). Z innych danych GUS (badania stawek wynagrodzeń w różnych zawodach za październik 2024 r.) wynika, że wówczas średni personel w budownictwie zarabiał 8,9 tys. zł, a w edukacji 7,6 tys. zł.