Rzeczpospolita
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Kobiety częściej wybierają męskie zawody niż panowie sfeminizowane

Kobiety częściej decydują się na zawody tradycyjnie męskie niż mężczyźni na tradycyjnie kobiece. Profesje zdominowane przez mężczyzn są często lepiej wynagradzane i cieszą się wyższym prestiżem.

Publikacja: 20.07.2026 05:13

Kobiety na budowie

Kobiety na budowie

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Fandrejewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co sprawia, że kobiety częściej wybierają męskie zawody niż mężczyźni sfeminizowane profesje.
  • W których sektorach gospodarki, od budownictwa po edukację, brak równowagi jest największy.
  • Jaką rolę w utrzymaniu zawodowych podziałów odgrywają różnice w wynagrodzeniach i bariery kulturowe.

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Jest 19 zawodów, w których panowie stanowią przynajmniej 98 proc. – skala koncentracji jest wyższa niż w przypadku tak sfeminizowanych profesji (7). Ponad połowa „męskich” jest powiązana z budownictwem. Mężczyźni dominują przede wszystkim w zawodach związanych z branżą budowlaną, górniczą, transportową i rolniczą. Do najbardziej sfeminizowanych należą związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną i wczesną edukacją.

Tak wynika z niedawno opublikowanego eksperymentalnego badania GUS na temat zróżnicowania zawodów na rynku pracy w Polsce. Badanie przeprowadzono korzystając z rejestrów administracyjnych, w tym z kodów ubezpieczenia z ZUS czy kodów zawodów, wykorzystano identyfikatory NIP, REGON. Analiza zawiera informacje na temat profesji 14,1 mln pracujących w gospodarce narodowej oraz 1,4 mln osób wykonujących pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych (według stanu na koniec 2024 r.). Z innych danych GUS (badania stawek wynagrodzeń w różnych zawodach za październik 2024 r.) wynika, że wówczas średni personel w budownictwie zarabiał 8,9 tys. zł, a w edukacji 7,6 tys. zł.

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