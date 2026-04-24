Sklepom coraz trudniej liczyć na lojalnych klientów, większość Polaków bowiem na zakupach nie ma żadnych sentymentów i bez wahania zmienia tak sklepy, jak i wybierane marki, jeśli tylko widzi okazję u konkurencji. Z danych firmy YouGov wynika, że sklepy z produktami FMCG odwiedzamy statystycznie aż 349 razy w roku, ale zakupy średnio robimy w dziewięciu różnych sieciach. Do tego z badania Hybrid Europe wynika, że 43,1 proc. Polaków twierdzi, że dość często zdarza im się finalnie włożyć do koszyka zakupowego produkt innej marki, niż planowali przed wyjściem do sklepu, co pokazuje, że o uwagę klientów sklepy muszą walczyć nieustannie.