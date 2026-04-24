Ponad 58,3 mld dol. wyniosły w ubiegłym roku wpływy z zagranicznej sprzedaży usług biznesowych. Oznacza to 11 proc. wzrost w ujęciu rocznym i nowy rekord wartości eksportu tego sektora – wynika z wyliczeń „Rzeczpospolitej” na podstawie najnowszych danych Bilansu Płatniczego NBP.

Nie spełniły się więc obawy, że ubiegłoroczne zawirowania w polityce celnej USA i związany z nimi wzrost niepewności odbiją się negatywnie na polskim eksporcie usług biznesowych, w tym usług IT. Z danych NBP wynika, że to właśnie zagraniczne wpływy z usług IT rosły w 2025 r. szybciej niż pozostałe (o 12 proc.), zwiększając swój udział w tym eksporcie do prawie 38 proc.