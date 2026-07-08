Rzeczpospolita
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Wojna o rekomendację algorytmów. GEO i boty zamiast SEO

E-sklepy nie dla ludzi? Ponad połowę ruchu generują boty, a handel przechodzi na model promujący agenta zamiast kliknięcia internauty. Problem w tym, że aż 80 proc. aktywności tzw. crawlerów AI służy wyłącznie trenowaniu modeli.

Publikacja: 08.07.2026 04:21

Wojna o rekomendację algorytmów. GEO i boty zamiast SEO

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany na rynku e-commerce wywołuje boom na „agentic commerce”?
  • Dlaczego pozycjonowanie w wyszukiwarkach (SEO) ustępuje miejsca optymalizacji pod silniki generatywne (GEO)?
  • Przed jakimi dylematami boty zakupowe stawiają sklepy w sieci?
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Polski rynek handlu osiągnął punkt zwrotny, w którym dynamika rozwoju nie opiera się już na samym pozyskiwaniu nowych użytkowników, lecz na intensyfikacji i cyfryzacji istniejących procesów. Jak wynika z najnowszych danych Mobile Institute, aż 97 proc. procesów zakupowych w kraju angażuje urządzenia cyfrowe, a tradycyjne placówki handlowe jako swoje ulubione miejsce zakupów wskazuje obecnie już tylko 15 proc. konsumentów. E-commerce przestał być domeną wybranej grupy wiekowej – stał się powszechnym, wielopokoleniowym standardem. Ale najbardziej fundamentalna zmiana zachodzi w samej architekturze transakcji i ścieżce decyzyjnej. Tu zaczyna „królować” tzw. agentic commerce.

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