Polski rynek handlu osiągnął punkt zwrotny, w którym dynamika rozwoju nie opiera się już na samym pozyskiwaniu nowych użytkowników, lecz na intensyfikacji i cyfryzacji istniejących procesów. Jak wynika z najnowszych danych Mobile Institute, aż 97 proc. procesów zakupowych w kraju angażuje urządzenia cyfrowe, a tradycyjne placówki handlowe jako swoje ulubione miejsce zakupów wskazuje obecnie już tylko 15 proc. konsumentów. E-commerce przestał być domeną wybranej grupy wiekowej – stał się powszechnym, wielopokoleniowym standardem. Ale najbardziej fundamentalna zmiana zachodzi w samej architekturze transakcji i ścieżce decyzyjnej. Tu zaczyna „królować” tzw. agentic commerce.