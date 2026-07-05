Rzeczpospolita
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Za historyczny adres płacą miliony. Nie każda kamienica jest jednak skarbem

Mieszkania w kamienicach przyciągają klimatem, prestiżowymi adresami i potencjałem inwestycyjnym. Eksperci ostrzegają jednak, że za historyczną fasadą mogą kryć się wysokie koszty remontów i utrzymania, dlatego przed zakupem warto dokładnie przeanalizować nieruchomość.

Publikacja: 05.07.2026 11:00

Mieszkania z charakterem biją rekordy cen. Kupujący patrzą dziś na coś więcej niż metraż

Mieszkania z charakterem biją rekordy cen. Kupujący patrzą dziś na coś więcej niż metraż

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Aneta Gawrońska

Mieszkania w murowanych budynkach, z cegły, to ok. 15–17 proc. ofert sprzedaży lokali w serwisach Grupy Morizon-Gratka. – Choć często przyjmuje się, że kamienice to budynki wznoszone przed II wojną światową, to na to miano zasługuje sporo obiektów wybudowanych po wojnie, a nawet budowanych obecnie, najczęściej w formie plomb – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka. – Podaż mieszkań w przedwojennych kamienicach zależy od tego, jak miasto przetrwało wojenną zawieruchę. W wielu lokalizacjach kamienice zostały zrównane z ziemią, a w ich miejscu wybudowano osiedla bloków. Można też znaleźć przykłady współczesnych „starówek” – jak np. w Elblągu, z budynkami stylizowanymi na kamienice.

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