Mieszkania w murowanych budynkach, z cegły, to ok. 15–17 proc. ofert sprzedaży lokali w serwisach Grupy Morizon-Gratka. – Choć często przyjmuje się, że kamienice to budynki wznoszone przed II wojną światową, to na to miano zasługuje sporo obiektów wybudowanych po wojnie, a nawet budowanych obecnie, najczęściej w formie plomb – mówi Marcin Drogomirecki, ekspert Grupy Morizon-Gratka. – Podaż mieszkań w przedwojennych kamienicach zależy od tego, jak miasto przetrwało wojenną zawieruchę. W wielu lokalizacjach kamienice zostały zrównane z ziemią, a w ich miejscu wybudowano osiedla bloków. Można też znaleźć przykłady współczesnych „starówek” – jak np. w Elblągu, z budynkami stylizowanymi na kamienice.