Rzeczpospolita
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Ta pasja potrafi przynieść fortunę. Jeden model sprzedano za miliony dolarów

Choć misterne modele statków, pociągów, samolotów czy aut mogą zachwycać misternym wykonaniem i wieloma godzinami włożonej w nie pracy, z finansowego punktu widzenia ich kolekcjonowanie może być pasją wysokiego ryzyka.

Publikacja: 05.07.2026 10:33

Kolekcjonerzy wydają fortuny. Niektóre modele są warte więcej niż mieszkanie

Kolekcjonerzy wydają fortuny. Niektóre modele są warte więcej niż mieszkanie

Foto: Radek Petrasek/ PAP/CTK

Mariusz Janik

Choć misterne modele statków, pociągów, samolotów czy aut mogą zachwycać misternym wykonaniem i wieloma godzinami włożonej w nie pracy, z finansowego punktu widzenia ich kolekcjonowanie może być pasją wysokiego ryzyka.

W 1716 r. Marynarka Wojenna Zjednoczonego Królestwa przyjęła za standardową regułę, że projektom statków kierowanych do budowy – lub generalnego remontu – powinny towarzyszyć modele pozwalające zwizualizować docelową formę jednostki. – Przyjmuje się, że dowódcy marynarki wymagali budowy modeli, by zawczasu wiedzieć, jaki wygląd będzie miała jednostka: jak będzie się ogólnie prezentować, w jakim kształcie i z jakimi dekoracjami. Modele miały też przyciągać wsparcie dla projektu i inwestycje – opisują na stronach Royal Museums Greenwich eksperci tej placówki.

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