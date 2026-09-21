Rzeczpospolita
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Kto ma wkład własny do kredytu, przestaje być najemcą

Z oferty najmu znikają przede wszystkim tanie mieszkania i kwatery blisko uczelni. Zostają drogie, na które mało kogo stać. Kto uzbierał wkład własny, kupuje lokal na kredyt. Na wynajmie najwięcej można zarobić w Radomiu i Sosnowcu.

Publikacja: 21.09.2026 04:43

Kto ma wkład własny do kredytu, przestaje być najemcą

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak duża jest oferta mieszkań na wynajem
  • Ile wynoszą stawki najmu mieszkań
  • W których miastach rentowność najmu jest najwyższa
  • Jakie są prognozy dla rynku najmu mieszkań
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Analitycy i pośrednicy są zgodni. Sierpień na rynku najmu był gorący przede wszystkim pod względem wielkości oferty. Według przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar (dane podaje GetHome.pl) na rynek trafiło 61,5 tys. nowych unikatowych ogłoszeń, o 12 proc. więcej niż w lipcu. Z oferty zniknęło ok. 55,5 tys. ofert, niemal o 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. – W efekcie liczba unikatowych ofert najmu mieszkań zwiększyła się z ok. 79,5 tys. do 85,5 tys., zbliżając się do maksimum z maja, kiedy to najemcy mieli do wyboru ok. 86 tys. mieszkań – wskazuje Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.

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