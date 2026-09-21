Analitycy i pośrednicy są zgodni. Sierpień na rynku najmu był gorący przede wszystkim pod względem wielkości oferty. Według przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar (dane podaje GetHome.pl) na rynek trafiło 61,5 tys. nowych unikatowych ogłoszeń, o 12 proc. więcej niż w lipcu. Z oferty zniknęło ok. 55,5 tys. ofert, niemal o 7 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. – W efekcie liczba unikatowych ofert najmu mieszkań zwiększyła się z ok. 79,5 tys. do 85,5 tys., zbliżając się do maksimum z maja, kiedy to najemcy mieli do wyboru ok. 86 tys. mieszkań – wskazuje Marek Wielgo, ekspert GetHome.pl.