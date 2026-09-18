Rzeczpospolita
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Polski problem z robotami. Światowy rynek rośnie siedmiokrotnie szybciej niż nasz

Wprawdzie ubiegły rok przerwał trwający od 2022 r. spadkowy trend w instalacjach robotów przemysłowych nad Wisłą, ale wzrost ich liczby jest minimalny.

Publikacja: 18.09.2026 04:31

Polska zostaje w tyle z robotyzacją. Świat przyspiesza znacznie szybciej

Polska zostaje w tyle z robotyzacją. Świat przyspiesza znacznie szybciej

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego polski rynek robotyzacji, mimo niewielkiego odbicia, rozwija się znacznie wolniej niż rynek światowy.
  • Jak kryzys w sektorze automotive wpływa na cały polski przemysł i które branże przejmują rolę liderów inwestycji.
  • Co jest największą barierą dla firm inwestujących w roboty: niepewność gospodarcza czy brak realnego wsparcia państwa.
  • Czym jest gęstość robotyzacji i dlaczego, mimo wzrostu, Polska wciąż ma wiele do nadrobienia względem Europy.
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W 2025 r. w zakładach produkcyjnych w Polsce zainstalowano prawie 2,4 tys. nowych robotów przemysłowych, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) z tegorocznego raportu World Robotics 2026. W ubiegłym roku zatrzymano więc trwający trzy lata spadek instalacji, który nastąpił po rekordowym 2021 r., gdy do polskich fabryk trafiło najwięcej w historii – ponad 3,5 tys. robotów. Jednak polskie odbicie wygląda wyjątkowo słabo na tle ożywienia na świecie, gdzie, według wstępnych danych IFR, w ubiegłym roku zainstalowano 621 tys. robotów przemysłowych, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.

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