W 2025 r. w zakładach produkcyjnych w Polsce zainstalowano prawie 2,4 tys. nowych robotów przemysłowych, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” danych Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) z tegorocznego raportu World Robotics 2026. W ubiegłym roku zatrzymano więc trwający trzy lata spadek instalacji, który nastąpił po rekordowym 2021 r., gdy do polskich fabryk trafiło najwięcej w historii – ponad 3,5 tys. robotów. Jednak polskie odbicie wygląda wyjątkowo słabo na tle ożywienia na świecie, gdzie, według wstępnych danych IFR, w ubiegłym roku zainstalowano 621 tys. robotów przemysłowych, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej.