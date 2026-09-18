Banki zwrócą odsetki od prowizji. Czy ruszy fala pozwów o SKD?

Klientom należy się zwrot nienależnie pobranych odsetek przy kredytach konsumenckich - uznał ZBP. Na razie nie ma jednak zgody, jak daleko wstecz powinny sięgać takie rozliczenia. Może otworzyć się nowe pole do sporów.

