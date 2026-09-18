Rzeczpospolita
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Banki zwrócą odsetki od prowizji. Czy ruszy fala pozwów o SKD?

Klientom należy się zwrot nienależnie pobranych odsetek przy kredytach konsumenckich - uznał ZBP. Na razie nie ma jednak zgody, jak daleko wstecz powinny sięgać takie rozliczenia. Może otworzyć się nowe pole do sporów.

Publikacja: 18.09.2026 04:37

Banki mają oddać klientom odsetki od prowizji

Banki mają oddać klientom odsetki od prowizji

Foto: Damian Lemanski/Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co przełomowy wyrok TSUE oznacza dla umów kredytowych i dlaczego banki muszą zwrócić klientom pieniądze.
  • Jak daleko wstecz mogą sięgać zwroty dla kredytobiorców i na czym polega główny spór sektora z Rzecznikiem Finansowym.
  • Czy orzeczenie Trybunału może stać się argumentem w nowej fali pozwów o sankcję kredytu darmowego.
  • Ile pozwów o Sankcję Kredytu Darmowego już wpłynęło do sądów .
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Związek Banków Polskich zaproponował właśnie, jak rozwiązać problemy narosłe po wyroku TSUE sprzed kilku miesięcy. Chodzi o oprocentowanie stosowane do pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, takich jak prowizje czy składki ubezpieczeniowe.

TSUE kwestionuje odsetki od prowizji. Co proponuje ZBP

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