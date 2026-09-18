Banki zwrócą odsetki od prowizji. Czy ruszy fala pozwów o SKD?
Klientom należy się zwrot nienależnie pobranych odsetek przy kredytach konsumenckich - uznał ZBP. Na razie nie ma jednak zgody, jak daleko wstecz powinny sięgać takie rozliczenia. Może otworzyć się nowe pole do sporów.
Co przełomowy wyrok TSUE oznacza dla umów kredytowych i dlaczego banki muszą zwrócić klientom pieniądze.
Jak daleko wstecz mogą sięgać zwroty dla kredytobiorców i na czym polega główny spór sektora z Rzecznikiem Finansowym.
Czy orzeczenie Trybunału może stać się argumentem w nowej fali pozwów o sankcję kredytu darmowego.
Ile pozwów o Sankcję Kredytu Darmowego już wpłynęło do sądów .
Pozostało jeszcze 94% artykułu
Związek Banków Polskich zaproponował właśnie, jak rozwiązać problemy narosłe po wyroku TSUE sprzed kilku miesięcy. Chodzi o oprocentowanie stosowane do pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, takich jak prowizje czy składki ubezpieczeniowe.
TSUE kwestionuje odsetki od prowizji. Co proponuje ZBP
Pozostało jeszcze 96% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.