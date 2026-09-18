Rzeczpospolita
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Kiedy nieprawomocny wyrok może stanowić tytuł zabezpieczenia

Wieloletni proces nie musi oznaczać bezradności wierzyciela. Przepisy pozwalają zabezpieczyć majątek dłużnika już na podstawie nieprawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu gospodarczym.

Publikacja: 18.09.2026 05:40

Kiedy nieprawomocny wyrok może stanowić tytuł zabezpieczenia

Kiedy nieprawomocny wyrok może stanowić tytuł zabezpieczenia

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Łobocka-Szok

SPIS TREŚCI

  1. Na czym polega zabezpieczenie roszczeń i jak można je uzyskać
  2. Warunki uzyskania zabezpieczenia
  3. Ułatwienia w uzyskaniu tytułu zabezpieczenia
  4. Wyrok wydany w postępowaniu w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia
  5. W jaki sposób można przeciwdziałać realizacji zabezpieczenia
  6. Kiedy nieprawomocny wyrok może stanowić tytuł zabezpieczenia – podsumowanie

Jednym z problemów, który może napotkać wierzyciel już po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi i wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jest bezskuteczność egzekucji. Od chwili wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania mija najczęściej kilka lat. Jest to okres, w którym dłużnik może podjąć działania mające na celu wyzbycie się majątku bądź jego ukrycie. Nie zawsze natomiast już na początkowym etapie sporu istnieją podstawy do uzyskania zabezpieczenia dochodzonych roszczeń. Mając na uwadze specyfikę obrotu gospodarczego, ustawodawca przewidział szczególną regulację w postępowaniu w sprawach gospodarczych.

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