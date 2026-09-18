Kiedy nieprawomocny wyrok może stanowić tytuł zabezpieczenia

Jednym z problemów, który może napotkać wierzyciel już po uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi i wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jest bezskuteczność egzekucji. Od chwili wniesienia pozwu do prawomocnego zakończenia postępowania mija najczęściej kilka lat. Jest to okres, w którym dłużnik może podjąć działania mające na celu wyzbycie się majątku bądź jego ukrycie. Nie zawsze natomiast już na początkowym etapie sporu istnieją podstawy do uzyskania zabezpieczenia dochodzonych roszczeń. Mając na uwadze specyfikę obrotu gospodarczego, ustawodawca przewidział szczególną regulację w postępowaniu w sprawach gospodarczych.