Rzeczpospolita
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Kiedy warto uchwalić regulamin zarządu w spółce z o.o.?

Regulamin zarządu nie jest co do zasady obowiązkowy, ale pozwala uporządkować zasady działania organu, ograniczyć ryzyko sporów i usprawnić podejmowanie decyzji, zwłaszcza w spółkach o bardziej złożonej strukturze.

Publikacja: 18.09.2026 05:00

Kiedy warto uchwalić regulamin zarządu w spółce z o.o.?

Kiedy warto uchwalić regulamin zarządu w spółce z o.o.?

Foto: Adobe Stock

Piotr Stępień, Zuzanna Kaczmarczyk

SPIS TREŚCI

  1. Podstawa prawna funkcjonowania zarządu spółki z o.o.
  2. Czym jest regulamin zarządu?
  3. Regulamin zarządu a umowa spółki
  4. Sprzeciw członka zarządu i granice „zwykłych czynności spółki”
  5. Zwoływanie posiedzeń, kworum i większość głosów
  6. Status prezesa zarządu w regulaminie. Wewnętrzny podział kompetencji
  7. Kiedy regulamin zarządu jest obowiązkowy
  8. Kiedy regulamin nie jest obowiązkowy, ale warto go mieć?
  9. Co powinien zawierać dobry regulamin zarządu
  10. Korzyści z posiadania regulaminu. Ryzyka i typowe błędy

Pytanie o to, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna przyjąć regulamin zarządu, najczęściej pojawia się w sytuacjach kryzysu zarządzania: gdy w zarządzie dochodzi do impasu decyzyjnego, brakuje jasnych zasad podejmowania decyzji, a spory kompetencyjne i przerzucanie odpowiedzialności między jego członkami stają się coraz częstsze. Spółka z o.o. nie ma obowiązku posiadania regulaminu zarządu, gdyż Kodeks spółek handlowych (KSH) pozostawia tę kwestię do swobodnego uznania wspólników. Jednak w wielu przypadkach warto z niego skorzystać, zwłaszcza gdy zarząd jest wieloosobowy, a struktura decyzyjna spółki wykracza poza model ustawowy.

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