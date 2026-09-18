Kiedy warto uchwalić regulamin zarządu w spółce z o.o.?

Pytanie o to, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna przyjąć regulamin zarządu, najczęściej pojawia się w sytuacjach kryzysu zarządzania: gdy w zarządzie dochodzi do impasu decyzyjnego, brakuje jasnych zasad podejmowania decyzji, a spory kompetencyjne i przerzucanie odpowiedzialności między jego członkami stają się coraz częstsze. Spółka z o.o. nie ma obowiązku posiadania regulaminu zarządu, gdyż Kodeks spółek handlowych (KSH) pozostawia tę kwestię do swobodnego uznania wspólników. Jednak w wielu przypadkach warto z niego skorzystać, zwłaszcza gdy zarząd jest wieloosobowy, a struktura decyzyjna spółki wykracza poza model ustawowy.