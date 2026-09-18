Informacja poufna pod kontrolą. Nowe przepisy dla emitentów
Nowe przepisy wykonawcze do MAR wskazują, kiedy emitent powinien ujawnić informację poufną dotyczącą rozciągniętego w czasie procesu oraz kiedy nie może opóźnić publikacji. Celem jest większa pewność i spójność komunikacji z rynkiem.
19 lipca 2026 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2026/789 z 8 kwietnia 2026 r., uzupełniające rozporządzenie MAR (596/2014) w zakresie ujawniania informacji poufnych powstających w ramach procesów rozciągniętych w czasie oraz opóźniania ich podania do wiadomości publicznej (RTS 2026/789). Akt ten stanowi jedno z najważniejszych regulacyjnych następstw zmian wprowadzonych przez tzw. Listing Act i ma wyjątkowo istotne znaczenie praktyczne dla emitentów.
Publikacja dopiero po zakończeniu procesu
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