Rzeczpospolita
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4,9 proc. akcji i realna kontrola nad spółką

Nabycie 4,9 proc. akcji spółki giełdowej nie zawsze pozwala uniknąć obowiązków informacyjnych. O ich powstaniu mogą decydować także porozumienia akcjonariuszy i sposób wykonywania prawa głosu.

Publikacja: 18.09.2026 04:30

4,9 proc. akcji i realna kontrola nad spółką

4,9 proc. akcji i realna kontrola nad spółką

Foto: Adobe Stock

Marcin Śledzikowski

- Inwestor nabywa 4,9 proc. akcji spółki publicznej notowanej na GPW, formalnie pozostając poniżej pierwszego progu notyfikacyjnego wynoszącego 5 proc., a więc nie ma obowiązku zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki o zmianie stanu posiadania akcji. Jednocześnie uzyskuje pełnomocnictwa od kilku akcjonariuszy, regularnie koordynuje z nimi głosowania na walnym zgromadzeniu i skutecznie forsuje kandydatów do rady nadzorczej. Powstaje pytanie, czy nadal jest jedynie inwestorem posiadającym 4,9 proc. akcji, czy też w rzeczywistości sprawuje wpływ, który powinien zostać ujawniony rynkowi?

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