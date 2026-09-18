4,9 proc. akcji i realna kontrola nad spółką

- Inwestor nabywa 4,9 proc. akcji spółki publicznej notowanej na GPW, formalnie pozostając poniżej pierwszego progu notyfikacyjnego wynoszącego 5 proc., a więc nie ma obowiązku zawiadamiania Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki o zmianie stanu posiadania akcji. Jednocześnie uzyskuje pełnomocnictwa od kilku akcjonariuszy, regularnie koordynuje z nimi głosowania na walnym zgromadzeniu i skutecznie forsuje kandydatów do rady nadzorczej. Powstaje pytanie, czy nadal jest jedynie inwestorem posiadającym 4,9 proc. akcji, czy też w rzeczywistości sprawuje wpływ, który powinien zostać ujawniony rynkowi?