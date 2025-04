Sędzia a debata o prawie, czyli co sędziemu wypada?

Uchwała Kolegium NSA z 24 lutego 2025 r. wzywa sędziów sądów administracyjnych do rozwagi w deklarowaniu dodatkowej aktywności na rzecz władzy ustawodawczej lub wykonawczej oraz do powstrzymania się od udziału w debacie o charakterze politycznym. Została przynajmniej przez niektórych (zob. Tomasz Pietryga, „Masz wątpliwości. Jesteś przeciw praworządności”, „Rzeczpospolita” 13 marca 2025 r.) oceniona jako głos rozsądku, wezwanie do tego, aby sędziowie „trzymali się z daleka od polityki w różnych jej odsłonach, nie ulegali pokusie zabierania głosu w debatach i nie uczestniczyli w gremiach z udziałem polityków”. Po to, by nie przestali być postrzegani jako bezstronni i sprawiedliwi.