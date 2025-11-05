Agata Łukaszewicz: Nudy nie ma i nie będzie

Najpierw prezydent Karol Nawrocki składa wniosek do TK w sprawie zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych, które wprowadził minister Waldemar Żurek. Na tym nie koniec. Składa też zawiadomienie do prokuratury, że ten ostatni nadużył uprawnień jako funkcjonariusz publiczny.

Mija kilka dni i prokurator generalny – Waldemar Żurek – składa do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu dziś posłowi, wcześniej ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze (wniosek już dotarł do Sejmu). Prokuratura chce też jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Sprawa dotyczy funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów jego rządów w Ministerstwie Sprawiedliwości. W tle cały czas toczy się bój o sądy i przywracanie w nich praworządności.