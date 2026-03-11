Rzeczpospolita
Piotr Prusinowski: To politycy uczynili „dom wariatów” z sądownictwa

Patologia to naturalne środowisko polityków. Najpierw walczą z wyimaginowaną „kastą”, a później tworzą powolną sobie – mówi Piotr Prusinowski, sędzia SN.

Publikacja: 11.03.2026 05:50

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Dlaczego nie wziął pan udziału w Zgromadzeniu Ogólnym SN mającym doprowadzić do wyboru kandydata na nowego I prezesa?

Były różne przyczyny. Napisaliśmy o nich w naszym oświadczeniu. Dla mnie najważniejsza była fikcyjność tych „wyborów”. Źle się odnajduję w pomieszczeniach, w których ktoś robi „z tata wariata”. Co to za „wybory”, jeśli z góry wiadomo, kto zostanie wybrany. Ustawa o Sądzie Najwyższym została przez polityków w 2017 r. tak uszyta, że kilka osób z prawie 100 głosujących może wyłonić kandydata. Zdanie sędziów nie ma zatem żadnego znaczenia. Politycy lubią taką „demokratyczną” maskaradę – mnie od dawna matrix nie kręci.

