Uporczywe nękanie

Ochrona konsumenta stale się rozszerza. Całkowicie zrozumiałe jest to w przypadku potencjalnych zagrożeń płynących z rynków o wysokim skomplikowaniu prawnym, w którym jedną ze stron jest podmiot wysoce sprofesjonalizowany, dysponujący znacznymi środkami finansowymi, technicznymi, wiedzą, doświadczonymi pracownikami, które znacznie ułatwiają funkcjonowanie na takim rynku.

Do tego dochodzi brak bezpośredniej relacji osób zarządzających takim podmiotem z potencjalnie niezadowolonym klientem, a także forma prawna prowadzenia działalności, która utrudnia objęcie osób zarządzających odpowiedzialnością i skutecznymi sankcjami za naruszenie praw innych podmiotów. Nie można jednak zapominać o tym, że na różnych rynkach funkcjonują nie tylko bardzo sprofesjonalizowane podmioty, ale przecież także podmioty znacznie mniejsze, które również potrzebują ochrony nie tylko skomplikowanego obrotu, lecz nawet przed roszczeniowymi, awanturującymi się bezpodstawnie, agresywnymi, działającymi tylko po to, aby zaszkodzić, konsumentami czy potencjalnymi konsumentami, których wyobraźnia może nie znać granic. W niebezpiecznych i krzywdzących sytuacjach niejednokrotnie znajdują się przedsiębiorcy prowadzący mikroprzedsiębiorstwa, prowadzący działalność gospodarczą indywidualnie/jednoosobowo, a zatem mający bezpośredni kontakt z klientem czy węziej: konsumentem; a przy okazji taka sytuacja niekiedy dotyka członków ich rodzin.