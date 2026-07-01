Rzeczpospolita
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Agata Łukaszewicz: Rada czyści przedpole

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) w nowym składzie wraca do starych spraw i zmienia decyzje poprzedników.

Publikacja: 01.07.2026 06:00

Agata Łukaszewicz: KRS w nowym składzie wraca do starych spraw i zmienia decyzje poprzedników.

Agata Łukaszewicz: KRS w nowym składzie wraca do starych spraw i zmienia decyzje poprzedników.

Foto: Adobe Stock

Agata Łukaszewicz

Krajowa Rada Sądownictwa nowej kadencji zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu 11 czerwca. Tuż po wyborze nowego przewodniczącego przystąpiła do merytorycznej pracy. Za nią kolejne pracowite posiedzenie. Zdążyła już zająć stanowisko w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym apeluje o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających wszystkim prawidłowo wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie obowiązków sędziowskich. Na ile jej głos zmieni cokolwiek w sytuacji czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm, a spędzających dziś czas na korytarzach w TK zamiast w salach rozpraw? Pokaże to czas.

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