Agata Łukaszewicz: Rada czyści przedpole

Krajowa Rada Sądownictwa nowej kadencji zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu 11 czerwca. Tuż po wyborze nowego przewodniczącego przystąpiła do merytorycznej pracy. Za nią kolejne pracowite posiedzenie. Zdążyła już zająć stanowisko w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym apeluje o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających wszystkim prawidłowo wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego wykonywanie obowiązków sędziowskich. Na ile jej głos zmieni cokolwiek w sytuacji czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm, a spędzających dziś czas na korytarzach w TK zamiast w salach rozpraw? Pokaże to czas.