Rzeczpospolita
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Ilustracje sprawiedliwości

Sztuka w przestrzeni publicznej – poza muzeami i gmachami jej poświęconymi – staje się zjawiskiem coraz bardziej wyraźnym. Jej obecność rzadko bywa przypadkowa.

Publikacja: 01.07.2026 04:40

Więcej niż muzea. Jak sztuka zmienia przestrzeń publiczną?

Więcej niż muzea. Jak sztuka zmienia przestrzeń publiczną?

Foto: PAP/Leszek Szymański

Paulina Hojny

Sztuka towarzyszy miejscom, w których codzienność naznaczona jest wagą podejmowanych decyzji – urzędom, instytucjom publicznym, a także budynkom wymiaru sprawiedliwości. Wyznacza rytm przestrzeni danej instytucji, czasem kieruje uwagę ku wartościom, które dana instytucja chciałaby promować lub chronić.

Ten cykl jest zaproszeniem do krótkiej refleksji nad takimi właśnie dziełami. Punktem wyjścia będą historie twórców i obiektów zgromadzonych w kolekcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu – miejsca, w którym sztuka spotyka się z porządkami i tradycjami prawnymi wielu krajów. Idea tej kolekcji sztuki powstała w końcówce lat 60. XX w., składa się z eksponatów, które można nazwać sztuką współczesną – oprócz rzeźb, obrazów, grafik zawiera również obiekty sztuki tekstylnej. Kraje członkowskie mogą do tej kolekcji wypożyczać obiekty reprezentujące ich dziedzictwo narodowe. Od czasu polskiej prezydencji 2025 w kolekcji znalazł się obiekt wypożyczony przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu – rzeźba „Mędrcy” Magdaleny Abakanowicz.

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