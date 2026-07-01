Ilustracje sprawiedliwości

Sztuka towarzyszy miejscom, w których codzienność naznaczona jest wagą podejmowanych decyzji – urzędom, instytucjom publicznym, a także budynkom wymiaru sprawiedliwości. Wyznacza rytm przestrzeni danej instytucji, czasem kieruje uwagę ku wartościom, które dana instytucja chciałaby promować lub chronić.

Ten cykl jest zaproszeniem do krótkiej refleksji nad takimi właśnie dziełami. Punktem wyjścia będą historie twórców i obiektów zgromadzonych w kolekcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu – miejsca, w którym sztuka spotyka się z porządkami i tradycjami prawnymi wielu krajów. Idea tej kolekcji sztuki powstała w końcówce lat 60. XX w., składa się z eksponatów, które można nazwać sztuką współczesną – oprócz rzeźb, obrazów, grafik zawiera również obiekty sztuki tekstylnej. Kraje członkowskie mogą do tej kolekcji wypożyczać obiekty reprezentujące ich dziedzictwo narodowe. Od czasu polskiej prezydencji 2025 w kolekcji znalazł się obiekt wypożyczony przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu – rzeźba „Mędrcy” Magdaleny Abakanowicz.