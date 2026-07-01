Proces o medialne uszczypliwości nie musi trwać 10 lat

Dotyczy to zarówno drobnych sporów o pieniądze, jak i tzw. pyskówki zwłaszcza w internecie, a tym bardziej między dziennikarzami czy politykami, którzy mogą publikować swoje stanowiska i polemiki.

Jedną z takich spraw rozpatrywał przed kilkoma dniami Sąd Najwyższy. Wywołała je potyczka medialna, a następnie pozew portalu Wirtualna Polska przeciwko red. Michałowi Karnowskiemu. Otóż portal WP w Wigilię 2017 r. opublikował jego zdjęcie, myląc go z jego bratem bliźniakiem Jackiem, na zakupach w niedzielę wigilijną 24 grudnia. I napisał, że przeciwnik zakazu handlu w niedzielę robi zakupy w tym dniu, co miało wskazywać na jego hipokryzję. A Michał Karnowski był zwolennikiem handlu w niedzielę – inaczej niż Jacek.