Rzeczpospolita
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Proces o medialne uszczypliwości nie musi trwać 10 lat

O powolności sądów mówi się od początku III RP, a jedną z przyczyn są sprawy o przysłowiową pietruszkę. Niestety, nikt z reformatorów nie ma odwagi powiedzieć, że część spraw to drobnostki.

Publikacja: 01.07.2026 04:35

Dlaczego sądy toną w drobnych sprawach?

Dlaczego sądy toną w drobnych sprawach?

Foto: Adobe Stock

Marek Domagalski

Dotyczy to zarówno drobnych sporów o pieniądze, jak i tzw. pyskówki zwłaszcza w internecie, a tym bardziej między dziennikarzami czy politykami, którzy mogą publikować swoje stanowiska i polemiki.

Jedną z takich spraw rozpatrywał przed kilkoma dniami Sąd Najwyższy. Wywołała je potyczka medialna, a następnie pozew portalu Wirtualna Polska przeciwko red. Michałowi Karnowskiemu. Otóż portal WP w Wigilię 2017 r. opublikował jego zdjęcie, myląc go z jego bratem bliźniakiem Jackiem, na zakupach w niedzielę wigilijną 24 grudnia. I napisał, że przeciwnik zakazu handlu w niedzielę robi zakupy w tym dniu, co miało wskazywać na jego hipokryzję. A Michał Karnowski był zwolennikiem handlu w niedzielę – inaczej niż Jacek.

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