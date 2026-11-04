Władanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa bez tytułu prawnego

Problemy związane z gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa są wbrew pozorom częste. Ich tło stanowi nie tylko różnie pojmowana aksjologia przyjętych rozwiązań normatywnych, ale także niejednoznaczność tych regulacji czy zawiłości praktyczne. Jednym z takich zagadnień jest władanie bez tytułu prawnego nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o czym ustawodawca wspomniał w art. 39b ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 826 z późn. zm., dalej jako: u.g.n.r.).