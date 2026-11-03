Urząd, w którym wszyscy pracują od 8 do 16 przy biurkach, odchodzi do przeszłości. Coraz więcej instytucji publicznych korzysta z modelu hybrydowego i dostrzega korzyści płynące z pracy zdalnej. Potwierdzają to wyniki najnowszej edycji badania Hybrid and Beyond przygotowanego przez Colliers Define, w którym obok firm prywatnych po raz pierwszy wzięło udział 540 osób z instytucji publicznych (menedżerowie i specjaliści z zespołów administracyjnych, operacyjnych, kadrowych i finansowych). Okazuje się, że sektor publiczny pracuje hybrydowo prawie tak powszechnie jak biznes i ocenia skutki pracy zdalnej lepiej niż podmioty prywatne. Badanie wskazuje też, gdzie kryje się największy niewykorzystany potencjał. To pierwszy tak obszerny zbiór danych o tym, jak hybryda funkcjonuje w polskich instytucjach publicznych.