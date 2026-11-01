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NSA: Za naruszenie RODO przez pracowników odpowiada pracodawca

To pracodawca jako administrator danych osobowych ponosi pełną odpowiedzialność za działania oraz zaniechania swoich pracowników, którymi posługuje się w procesie przetwarzania i ochrony posiadanego zbioru.

Publikacja: 01.11.2026 08:02

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Pracownicy MOPS zagłosowali na cudze dane, za naruszenie RODO odpowie pracodawca.

Pracownicy MOPS zagłosowali na cudze dane, za naruszenie RODO odpowie pracodawca.

Foto: Adobe Stock

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Aleksandra Tarka

Taka przestroga dla pracodawców, także tych instytucjonalnych płynie z jednego z najnowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W sprawie chodziło o Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), który wpadł w tarapaty przez działania swoich pracowników. A zaczęło się od tego, że jeden z nich poskarżył się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) na swoich kolegów. Alarmował o naruszeniu jego danych osobowych. A konkretnie, że pracownik lub pracownicy MOPS złamali regulamin ochrony danych osobowych obowiązujący w placówce, bo posłużyli się m.in. jego danymi do zagłosowania w budżecie obywatelskim. Również sam MOPS zgłosił to nadużycie do nadzoru, jak i organów ścigania.

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